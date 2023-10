Box Office - Egzorcysta: Wyznawca wygrywa weekend. Teraz jednak nadchodzi czas Taylor Swift

Blumhouse.Universal/Christopher Polk

Za nami wyjątkowo niemrawy weekend w północnoamerykańskim box office. Zwycięzcą zestawienia okazał się debiutujący w miniony piątek film Egzorcysta: Wyznawca, który w weekend otwarcia zebrał w USA i Kanadzie 24,35 mln USD (27,2 mln USD wraz z pokazami przedpremierowymi), natomiast w innych częściach świata 17,9 mln USD, co daje łączną kwotę w wysokości zaledwie 45,1 mln USD. Jest prawdopodobne, że produkcja okaże się finansową klapą - być może jedną z najbardziej spektakularnych w skali całego roku.

Na drugim miejscu w USA i Kanadzie uplasowała się animacja Psi Patrol: Wielki film z rezultatem 11,75 mln USD, dorzucając do tego 12,8 mln USD z pozostałych rejonów globu. Łączny wynik filmu na świecie to 87,1 mln USD. Najniższe miejsce na podium zdobyła Piła 10 z 8,2 mln w Ameryce Północnej i 6,4 mln USD z innych państw, co przekłada się na wpływy rzędu ok. 53 mln USD - nieźle jak na film z budżetem oszacowanym na tylko 13 mln USD.

Za wielkie rozczarowanie można uznać także wyniki Twórcy, który w chwili obecnej ma na swoim koncie 61,9 mln USD (na ten rezultat składa się 6,1 mln USD z USA i Kanady oraz 10,8 mln USD z pozostałych krajów z ostatniego weekendu).

Co ciekawe, poza Ameryką Północną w miniony weekend lepiej od nowego Egzorcysty poradziły sobie dwie chińskie produkcje: Jian Ru Pan Shi (18,5 mln USD) i Qian Ren 4: Ying Nian Zao Hun (14,2 mln USD).

Nie jest wykluczone, że wyniki Wyznawcy są słabsze od przewidywanych z uwagi na niespodziewane przesunięcie daty premiery z 13 na 6 października. Wszystko przez zbliżające się wielkimi krokami wejście do kin filmu Taylor Swift: The Eras Tour, dokumentującego trasę koncertową słynnej piosenkarki. Produkcja może pobić rekord październikowych otwarć w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie; łączna wartość biletów zakupionych w przedsprzedaży to kosmiczne 100 mln USD, natomiast weekend otwarcia produkcji szacuje się w przedziale 100-125 mln USD, choć jedna z projekcji pokazuje kwotę... 225 mln USD.