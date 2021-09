Ekler - powstał internetowy miniserial satyro-klerykalny

fot. materiały promocyjne

Ekler to internetowy miniserial satyryczny opisujący kulisy najbardziej tajemniczego imperium współczesnej Polski, czyli Telewizję Trwam i jej twórcę Ojca Dyrektora Tadeusza Rydzyka. Jako, że nikt nie wie, co tam się dzieje naprawdę, twórcy przedstawiają swoją wizję tej instytucji, ludzi tam pracujących i bywających, jednym słowem – podglądają i pokazują świat oraz mechanizmy społeczne, których możemy się tylko domyślać. Akcja dzieje się w lokalnej redakcji telewizji katolickiej „Wytrwamy”. Będziemy śledzić perypetie i wyimaginowane historie z życia pracowników tej redakcji. Choć czy aby na pewno tak bardzo wyimaginowane? Głównym bohaterem i duchowym liderem jest postać zwana „Ojcem Przewodnikiem”. Pojedynczy odcinek to ok. 10 minut. Poniżej możecie sprawdzić zdjęcia z produkcji.



Ekler

W obsadzie znajdują się Jerzy Schejbal, Piotr Cyrwus, Rafał Rutkowski, Ewa Telega, Bartek Kasprzykowski, Krzysztof Skiba, Antek Smykiewicz, Kamil Pawelski aka „Ekskluzywny menel” oraz członkowie Teatru Montownia: Marcin Perchuć, Adam Krawczuk, Maciej Wierzbicki, Agnieszka Matysiak, Beata Kawka, Aleksandra Szwed i Katarzyna Ucherska. Reżyseruje Jan Jagielski na podstawie scenariusza Ewy Telegi Kamila Kwiecińskiego.

Ekler - premiera serialu na YouTube 14 października.