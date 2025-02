Anihilacja: książka, która wywraca umysł do góry nogami

Znak JednymSłowem

Już 26 marca premierę będzie miała pierwsza część tetralogii Southern Reach Jeffa VanderMeera. Anihilacja jest wybitną powieścią z gatunku new weird (balansującą na pograniczu horroru, literatury pięknej i science fiction), którego amerykański pisarz jest jednym z czołowych przedstawicieli.

Anihilacja to pierwsza z czterech książek wchodzących w skład tego cyklu - trzy były wydane w Polsce w połowie ubiegłej dekady i jedna to nowość, mająca światową premierę w zeszłym roku.

Powieść Jeffa VanderMeera uhonorowana została nagrodą Nebula, przyznawaną najlepszym powieścią fantastycznym. Na jej podstawie powstał również film w reżyserii Alexa Garlanda.

Wydawcą Anihilacji i całej serii Southern Reach jest Znak JednymSłowem.

Anihilacja

RZĄD STRZEŻE DOSTĘPU DO STREFY X.

Strefa X jest jak nowotwór, który powoli zajmuje całą planetę.

Każda z wysłanych do niej jedenastu wypraw badawczych kończyła się śmiercią albo szaleństwem jej uczestników.

Dwunasta ma być inna.

Do Strefy X docierają cztery kobiety. Obserwują, jak postapokaliptyczny pejzaż wchłania wszystko, co żyje. Roślinność wdziera się do opuszczonych domów. Organizmy mutują i krzyżują się ze sobą, powołując do życia nowe, nieznane dotąd formy.

Najbardziej tajemnicza okazuje się wieża, która zamiast piąć się do góry, ciągnie się w dół. Podziemne schody wabią badaczki coraz głębiej – tam, gdzie serce wieży zaczyna pulsować, a na ścianach pojawiają się fosforyzujące, tętniące dźwiękiem słowa.

Czy uda się wyjaśnić ich znaczenie, zanim Strefa X pochłonie wszystko?

Co jest tutaj prawdą, a co tylko halucynacją?