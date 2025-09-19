Kierowca Zbyszek z serialu Emigracja XD dostanie serial. Zapowiedź Ekspedycji XD

Canal+

Reklama

Canal+ zapowiedziało, że ruszają zdjęcia do kolejnego serialu z uniwersum XD. Produkcja będzie opowiadać o kierowcy tira Zbyszku, znanym z Emigracji XD, który stanie się teraz protagonistą własnej serii. W roli głównej powraca Michał Czernecki.

Tak produkcję opisała Kasia Mazurkiewicz, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Content Lab w CANAL+:

Spin-off serii, nasz nowy projekt Ekspedycja XD, to wyjście naprzeciw oczekiwaniom widzom CANAL+. Ten projekt to fantastyczna, pełna humoru i szybkich twistów historia. W roli głównej, a nawet podwójnej, wystąpi Michał Czernecki. Spodziewajcie się niespodziewanego.

Reżyserem serialu jest Maciej Bochniak (THE OFFICE PL), a scenariusz wszystkich odcinków napisał Malcolm XD. Za zdjęcia odpowiada Mateusz Wichłacz (Krew z krwi). Producentkami są Ewa Karpiel z CANAL+ oraz Dorota Kośmicka z Jake Vision DGA Studio.

Premiera serialu zaplanowana jest na 2026 rok.

Czym jest Uniwersum XD?

Całość oparta jest na postaci Malcolma XD, autora pasty Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Autor napisał i wydał trzy powieści zatytułowane kolejno Emigracja, Edukacja i Eskapada. Wszystkie 3 pokazują losy młodego człowieka, który musi poradzić sobie z życiem, stawiając się przeciwnościom i absurdom współczesnego świata. Wszystko opisane w formacie przypominającym internetowe copypasty. Na podstawie pierwszych dwóch książek powstały już dwa seriale od Canal+.