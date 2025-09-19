Kierowca Zbyszek z serialu Emigracja XD dostanie serial. Zapowiedź Ekspedycji XD
Po sukcesie serialu EMIGRACJA XD Canal+ zaoferuje fanom przygody charyzmatycznego wąsatego kierowcy tira, Zbyszka. Powstanie w związku z tym spin-off zatytułowany EKSPEDYCJA XD.
Canal+ zapowiedziało, że ruszają zdjęcia do kolejnego serialu z uniwersum XD. Produkcja będzie opowiadać o kierowcy tira Zbyszku, znanym z Emigracji XD, który stanie się teraz protagonistą własnej serii. W roli głównej powraca Michał Czernecki.
Tak produkcję opisała Kasia Mazurkiewicz, Dyrektorka Produkcji Oryginalnych i Content Lab w CANAL+:
Reżyserem serialu jest Maciej Bochniak (THE OFFICE PL), a scenariusz wszystkich odcinków napisał Malcolm XD. Za zdjęcia odpowiada Mateusz Wichłacz (Krew z krwi). Producentkami są Ewa Karpiel z CANAL+ oraz Dorota Kośmicka z Jake Vision DGA Studio.
Premiera serialu zaplanowana jest na 2026 rok.
Czym jest Uniwersum XD?
Całość oparta jest na postaci Malcolma XD, autora pasty Mój stary to fanatyk wędkarstwa. Autor napisał i wydał trzy powieści zatytułowane kolejno Emigracja, Edukacja i Eskapada. Wszystkie 3 pokazują losy młodego człowieka, który musi poradzić sobie z życiem, stawiając się przeciwnościom i absurdom współczesnego świata. Wszystko opisane w formacie przypominającym internetowe copypasty. Na podstawie pierwszych dwóch książek powstały już dwa seriale od Canal+.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
15
wrz
LEGO Voyagers
15
wrz
Humane
16
wrz
Niepokorni arystokraci: Niesamowita historia miłosna
17
wrz
Wiara
18
wrz
Dying Light: The Beast
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1987, kończy 38 lat
ur. 1948, kończy 77 lat
ur. 1971, kończy 54 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1974, kończy 51 lat