El Chupacabras - fałszywy zwiastun na prima aprilis. Studio Blumhouse wkręciło fanów horrorów

Blumhouse razem z reżyserką Issą Lopez (Tigers Are Not Afraid) przygotowali żart primaaprilisowy, który w stał się hitem w Stanach Zjednoczonych. W środku nocy czasu amerykańskiego wrzucili zwiastun filmu o tytule El Chupacabras , który miałby być osadzony w gatunku found-footage. Wszystko wygląda prawdziwie i przekonująco - mamy tytuł, oficjalny opis fabuły związanej z istotami zwanymi czupacabra , które pochodzą z mitów Ameryki Łacińskiej. Na smamy końcu trailera mamy informacje, że to jednak wideo przygotowane na prima aprilis.

Wideo zostało zmontowane z fragmentów następujących filmów: Wyspa Fantazji, Naznaczony: Ostatni klucz, Panowie Salem oraz Dark Skies.

Prawdziwości trailera dodaje fakt, że Issa Lopez naprawdę współpracuje ze studiem Blumhouse. Tworzy ona dla nich horror pod tytułem Our Lady of Tears. Jest on oparty na artykule The Haunting of Girlstown opublikowanym w magazynie Epic. Jego autorem jest Daniel Hernandez. Na obecną chwilę potencjalna data premiery tego horroru nie została ujawiona.