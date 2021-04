Kosmiczny mecz 2 - zapowiedź zwiastuna. Kiedy w sieci?

Źródło: Ew.com

Zwiastun filmu Kosmiczny mecz 2 trafi do siec w sobotę 3 kwietnia 2021 roku. Pomimo tego, że 1 kwietnia jest Prima Aprilis zdecydowano się wrzucić do sieci oficjalną zapowiedź z udziałem popularnego duet: Kojota i Strusia Pędziwiatra. Nie jest to żart. Scenka, którą oglądamy została specjalnie przygotowana na potrzeby wideo. Widzimy jak przyczepa spada na kojota - jest to zobrazowana gra słów, ponieważ po angielsku przyczepa to trailer.

Kosmiczny mecz 2 - galeria

Kosmiczny mecz 2 plakat

Podczas podróży do studia Warner Bros., gwiazda NBA, LeBron James i jego syn przypadkowo zostają uwięzieni w świecie zamieszkanym przez wszystkie postacie związane z wytwórnią. Okazuje się, że wszystkie historie i postacie są pod kontrolą potężnego AL G (grany przez Dona Cheadle'a). Z pomocą Królika Bugsa, LeBron musi podróżować po nieznanym dotąd świecie wypełnionym kultowymi postaciami, gdy ponownie udaje im się skompletować postacie związane z Looney Tunes, będą musieli rozwikłać tajemniczy plan Ala G i wygrać epicki mecz koszykówki z cyfrowo ulepszonym wersjom największych gwiazd NBA i WNBA.

Kosmiczny mecz 2 - premiera w lipcu 2021 roku.