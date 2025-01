Marvel - superbohaterka z Wakandy dołącza do młodych herosów. W drużynie potomek znanego złoczyńcy!

Fot. Marvel Comics

Gold Tiger po raz pierwszy pojawiła się na okładce Black Panther #5 z 2023 roku w ramach programu New Champions Variant Cover, w którym pokazywano nowych młodych superbohaterów jako pomocników już znanych herosów, takich jak Deadpool, She-Hulk czy Kapitan Marvel. Jej oryginalny wygląd był zainspirowany niewykorzystanym designem T’Challi "Coal Tiger" od Jacka Kirby'ego i Stana Lee. Pseudonim "Gold Tiger" wziął się od złotych pazurów dziewczyny. Wiemy również, że może rzucać czary. Fani spekulują, że może być spokrewniona z królową Nehandą.

Drugim ciekawym członkiem drużyny jest Kid Juggernaut aka Justin Jin. To wnuk oryginalnego Juggernauta, który niedawno odziedziczył odłamek niesławnego klejnotu Cyttorak. W przeciwieństwie jednak do swoich przodków, planuje wykorzystać jego legendarną siłę, aby zostać herosem i pomagać innym. Postać nie tylko pojawi się w New Champions, ale dostanie też swój solowy numer Kid Juggernaut #1. Poza tym występuje również w serii Avengers Academy: Marvel's Voices Inifnity Comic.

Dzięki poniższym wariantom okładek możemy zobaczyć, jak dokładnie będą wyglądać Gold Tiger i Kid Juggernaut.

Scenarzystą komiksu Marvela New Champions #1 jest Steve Foxe, znany z X-Men ’97. Za stronę wizualną są odpowiedzialni Ivan Fiorelli i Ig Guara. Warto też przypomnieć, że poza Gold Tiger i Kid Juggernautem w drużynie są również: potężna Hulkette; Fantasma inspirowana Ghost Riderem; Amaranth, uczennica Scarlet Witch; Logan Lewis aka Nightshade; Bailey Briggs aka Spider-Boy, zapomniany pomocnik Spider-Mana. W kolejnych numerach mają również pojawić się postacie o pseudonimach Monte i Magnetrix.