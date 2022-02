Elden Ring to arcydzieło? Recenzje nie pozostawiają wątpliwości

fot. Bandai Namco

Spadło embargo na recenzje Elden Ring, dzięki czemu możemy dowiedzieć się więcej na temat tej wyczekiwanej produkcji. Z opinii krytyków wynika, że mamy do czynienia z absolutnym arcydziełem i grą niemal idealną, bo wśród ocen przeważają te najwyższe. Według serwisu Opencritic, który zbiera oceny wystawiane przez branżowe media, jest to jedna z najlepiej ocenianych produkcji w historii ze średnią 96/100 przy 112 opiniach. Przez pewien czas znajdowała się ona na pierwszym miejscu, później jednak tytuł ten odzyskało Super Mario Odyssey (średnia 97/100 na podstawie 157 tekstów).

Recenzenci chwalą przede wszystkim świetne rozwinięcie formuły z serii Dark Souls i przeniesienie jej do ogromnego, otwartego świata, który chce się zwiedzać i który pełen jest interesujących aktywności i skrywanych sekretów. Dużym atutem gry jest też jej wymagająca i satysfakcjonująca walka, która tym razem jest nieco bardziej przystępna dla nowicjuszy z uwagi na wprowadzenie wielu nowych opcji, w tym skradania czy wierzchowca.

Elden Ring

Elden Ring - wybrane oceny

PCGamer - 90/100

IGN - 10/10

GameSpot - 10/10

GameInformer 10/10

Destructoid - 10/10

Game Revolution - 10/10

God is a Geek - 10/10

VG247 - 5/5

Chcielibyście dowiedzieć się więcej o Elden Ring? W takim razie odsyłamy Was do naszej obszernej recenzji nowej produkcji From Software.