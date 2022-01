Elden Ring ze statusem "gold"! Wyczekiwana produkcja jest gotowa na premierę

fot. Bandai Namco

Gracze musieli czekać naprawdę długo na Elden Ring. Pierwsza zapowiedź i teaser pojawiły się w 2019 roku, później zaś nastała bardzo długa cisza. Dopiero w ubiegłym roku doczekaliśmy się daty premiery, która... później została przesunięta o miesiąc. Na szczęście oczekiwanie dobiega już końca i raczej nie musimy obawiać się kolejnych opóźnień. Twórcy poinformowali na Taipei Game Show 2022, że ich dzieło uzyskało status "Gold", co oznacza, że jest w zasadzie gotowe do premiery. Teraz trwają już tylko prace nad patchem "day one", czyli aktualizacją, która pojawi się w momencie debiutu gry i wyeliminuje pewne jej błędy.

Poniżej możecie obejrzeć pełny zapis prezentacji z Taipei Game Show 2022.

Elden Ring trafi na sklepowe półki 25 lutego i dostępne będzie na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.