Elden Ring: Colosseum zapowiedziane! Darmowa aktualizacja wprowadzi areny do rozgrywek PvP

fot. Bandai Namco

Jakiśczas po premierze Elden Ring w sieci zaczęły pojawiać się plotki i przecieki wskazujące na to, że ten świetnie oceniany tytuł doczeka się DLC skupiającego się na rozgrywce PvP. Dziś zostało to oficjalnie potwierdzone. Co ciekawe, tryb o nazwie Colosseum nie będzie dostępny w ramach płatnego dodatku - zamiast tego trafi on do gry w ramach darmowej aktualizacji, która zadebiutuje już 7 grudnia.

Colosseum zaoferuje kilka rodzajów zabawy na arenach w Limgrave, Leyndell i Caelid. Gracze będą mogli zmierzyć się w pojedynkach 1 na 1, starciach drużynowych, a także w myśl zasady "każdy na każdego". Poniżej możecie zapoznać się ze zwiastunem, który prezentuje nadchodzącą zawartość.

Elden Ring dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Więcej na temat dzieła studia From Software możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.