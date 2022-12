Wiedźmin: Pogromca Potworów zniknie w 2023 roku. Zapowiedziano koniec wsparcia mobilnej produkcji

Spokko Games

Przedstawiciele CD Projektu zapowiedzieli, że Wiedźmin: Pogromca Potworów wkrótce przestanie być wspierany. 31 stycznia gra zniknie z cyfrowych sklepów Google Play i App Store i tym samym przystanie być dostępna dla nowych graczy. Osoby, które już posiadają ten tytuł na swoich urządzeniach mobilnych, będą mogły cieszyć się rozgrywką do końca czerwca bieżącego roku. Decyzja ta związana jest z aktualną strategią biznesową firmy, która zamierza tworzyć mobilne produkcje we współpracy z zewnętrznymi partnerami. Jednocześnie ujawniono, że odpowiedzialne za grę studio Spokko ma w 2023 roku zostać wchłonięte w szeregi CD Projektu.

Wiedźmin: Pogromca Potworów to gra, która w założeniach przypomina Pokemon Go, ale w klimatach wiedźmińskich. Gracze tworzą własnego bohatera, a następnie polują na potwory w swojej okolicy. Tytuł dostępny jest w modelu free to play z opcjonalnymi mikropłatnościami.