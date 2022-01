Evil Dead: The Game opóźnione. Ash będzie tępił zło dopiero w maju

fot. Saber Interactive

Sieciowa produkcja Evil Dead: The Game, która w swoich założeniach opiera się na tytule Friday the 13th: The Game, zalicza kolejne opóźnienie. Nową datą, kiedy tytuł ma ukazać się na rynku, jest dzień 13 maja tego roku. Oby data ta nie była pechowa, dzień ten wypada bowiem w piątek. Najnowsze ogłoszenie o przesunięciu wydania gry to już trzeci poślizg z premierą. Wcześniej tytuł miał zadebiutować w wakacje minionego roku, po czym datę tę zmieniono na luty 2022. Jak widać i ten termin nie zostanie dotrzymany.

W przypadku przygód Asha w walce z martwym złem, tłumaczenia twórców są standardowe: chcą dopracować grę, tak aby podobała się wszystkim fanom i żeby wyglądała naprawdę niesamowicie. Cóż, poczekamy do tego 13 maja i sami się przekonamy, ile z tych obietnic zostało dotrzymanych.

W Evil Dead: The Game zagramy na PC, PS5, XSX/S oraz konsolach poprzedniej generacji i Nintendo Switch.

