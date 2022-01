Dying Light 2 z darmową aktualizacją do wersji na nową generację konsol

fot. Techland

Premiera Dying Light 2 zbliża się wielkimi krokami. Nic więc dziwnego, że twórcy chętnie dzielą się z graczami nowymi informacjami na temat tej produkcji. Ta najnowsza mówi o kosztach, a w zasadzie ich braku, w przypadku aktualizacji gry do najnowszych konsol. Techland ogłosił, że za ulepszenie wydań z PlayStation 4 i Xbox One do PS5 i Xbox Series X/S nie zapłacimy ani złotówki. Zrobimy to całkowicie za darmo.

Poinformowano również o cross-play międzygeneracyjnym i międzyplatformowym i niestety taka opcja od dnia premiery dostępna będzie wyłącznie między Steam i Epic Games Store. W przypadku pozostałych platform trzeba będzie poczekać na stosowną aktualizację.

Warto również przypomnieć, że całą grę, za wyjątkiem prologu, będzie można przejść w trybie kooperacji. Decyzje mające wpływ na fabułę będą podejmowane w toku głosowania, ale warto pamiętać, że decydujące zdanie należeć będzie do hosta rozgrywki.

Dying Light 2 - premiera już 4 lutego na PC, PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S. W późniejszym terminie gra doczeka się również wydania na Nintnedo Switch działającego w chmurze.

