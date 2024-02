Elden Ring niczym Genshin Impact? Tencent ma pracować nad grą mobilną

fot. Bandai Namco

Elden Ring to jedna z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat. Na dodatek to produkcja, która nie podążała drogą wytyczoną przez wiele współczesnych produkcji i nie uświadczyliśmy tam mikrotransakcji, lootboksów czy innych, podobnych rozwiązań. Wkrótce może to się jednak zmienić, bo nieoficjalne informacje wskazują, że Tencent pracuje nad... mobilną wersją dzieła japońskiego studia From Software. Taką informację przekazał serwis Reuters powołując się na trzy anonimowe źródła.

Dziennikarze donoszą, że prace nad mobilnym Elden Ring mają trwać już od 2022 roku, a więc od momentu, w którym Tencent pozyskał 16% udziałów we From Software. Produkcja ma jednak przebiegać dość wolno i być może to jeden z powodów, przez które do tej pory nie słyszeliśmy o takim projekcie.

Na ten moment nie wiemy w zasadzie nic na temat rozgrywki czy monetyzacji. Zdradzono jednak, że miałaby być to gra free-to-play z mikrotransakcjami, a pod pewnymi względami miałoby to przypominać... Genshin Impact, czyli wielki hit od chińskiego miHoYo.