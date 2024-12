Zwiastun 2. sezonu animacji Castlevania: Nocturne. Tak prezentuje się Alucard

fot. Netflix

Reklama

Nowy zwiastun Castlevanii: Nocturne skupia się na na pokazaniu kilku scen akcji i przedstawieniu relacji Richtera Belmonta z nieśmiertelnym Alucardem. Białowłosy wampir wspomina wydarzenia z przeszłości, podczas gdy reszta drużyny myśli, jak poradzić sobie z nadciągającą zagładą.

Castlevania: Nocturne to kontynuacja pierwszej adaptacji klasycznych gier, dziejąca się 300 lat po zakończeniu czwartego sezonu poprzedniego serialu. Historia kolejnego przedstawiciela rodziny Belmontów inspiruje się przede wszystkim grami Rondo of Blood i Symphony of the Night. Oprócz tego pewne elementy fabularne są wyciągnięte z gry Bloodlines.

Castlevania: Nocturne - zwiastun

Castlevania: Nocturne - fabuła, produkcja

Richter Belmont wraz z grupą łowców wampirów, do których dołącza legendarny Alucard, ściga się z czasem. Wampirza Zbawicielka, Erzsebet Bathory, która wydaje się niemożliwa do pokonania, pragnie posiąść pełną moc bogini Sechmet, aby pogrążyć świat w ciemności i terrorze bez końca.

W roli autorów serialu podaje się dwójkę showrunnerów: Kevina Kolde’a (Castlevania) i Clive’a Bradleya (Trapped). Tym razem Bradley udzielił się dodatkowo jako twórca/scenarzysta. Sam i Adam Deatsowie podzielili się reżyserią, a cały serial wyprodukowały dla Netflix wytwórnie Project 51 Productions i Powerhouse Animation.

2. sezon pojawi się na Netflixie 16 stycznia 2025 roku.