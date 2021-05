Resident Evil: Village - jak straszna jest gra? Producent wyjaśnia

fot. Capcom

Resident Evil: Village to nadchodząca odsłona popularnej serii survival-horrorów od firmy Capcom. Wielu graczy zastanawia się, jak straszny będzie to tytuł, szczególnie biorąc pod uwagę, że poprzednia, siódma część zaoferowała prawdziwy powrót do korzeni i twórcy ograniczyli sceny akcji, zamiast tego stawiając na prawdziwie przerażający klimat. Okazuje się jednak, że nowa produkcja niekoniecznie musi być straszniejsza.

Producent gry, Tsuyoshi Kanda, udzielił wywiadu dla Axios Gaming i przyznał, że tworzenie jak najstraszniejszych gier nie jest priorytetem dla studia. Zamiast tego starają się oni odpowiednio zbalansować całe doświadczenie.

Kiedy tworzymy nową grę z cyklu Resident Evil nie próbujemy sprawić, by była straszniejsza od poprzednich. Próbujemy znaleźć balans, by zapewnić straszne, ale przyjemne doświadczenie dla graczy.

Pomocne dla twórców miały być reakcje po Resident Evil 7, które zdaniem niektórych odbiorców było zdecydowanie zbyt straszne. Nie oznacza to jednak, że w Village będzie można grać zupełnie spokojnie. Kanda zapewnia, że gracze będą odczuwać spore napięcie, ale wynikać będzie ono z innych czynników niż wcześniej: przede wszystkim z ciągłego poczucia zagrożenia i niepewności, co skrywa się w mroku.

W przypadku Village podążyliśmy zupełnie inną drogą, oferując otwartą wioskę, w której gracze nigdy nie mają pewności odnośnie tego, co może skrywać się pomiędzy drzewami. Zawsze zwracamy też uwagę na "krzywą napięcia". Zauważyliśmy, że gracze uodparniają się na strach, jeśli cały czas są stawiani w sytuacjach pełnych napięcia. Te momenty spokoju działają jako swoisty bufor, który sprawia, że ludzie nie uodpornią się na horror. Pokoje do zapisu gry, które znajdują się w wielu grach z serii Resident Evil to doskonały tego przykład, to miejsca w którym gracze mogą wziąć głęboki oddech i mieć świadomość bezpieczeństwa.

Resident Evil: Village - premiera 7 maja na PC i konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oraz Xbox Series S/X.