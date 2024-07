fot. Bandai Namco

From Software wypuściło kolejną aktualizację Elden Ring. Patch z numerem 1.13 wprowadza szereg zmian i usprawnień jeśli chodzi o balans rozgrywki. Zmieniono między innymi siłę niektórych broni, Popiołów Wojny i zaklęć. Wprowadzono też coś, co może w dość znaczący sposób ułatwić zabawę - zwiększono zadawane obrażenia oraz redukcję otrzymywanych obrażeń przywoływanych duchów (z wyjątkiem Łzy naśladowcy), które ulepszono do poziomu +8 i/lub pięciokrotnie (lub więcej) wzmocniono przez zastosowanie Popiołów czcigodnego ducha. Tym samym kontrolowani przez sztuczną inteligencję towarzysze powinni stać się jeszcze bardziej przydatni w starciach z wymagającymi bossami.

Z pełną listą zmian możecie zapoznać się na oficjalnej stronie gry.

Elden Ring oraz dodatek Shadow of the Erdtree są dostępne na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.