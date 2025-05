PlayStation Plus Essential ze świetną ofertą na czerwiec. Do usługi trafią cztery dobrze oceniane gry

fot. THQ Nordic

Reklama

Sony ujawniło szczegóły dotyczące oferty PlayStation Plus Essential na czerwiec 2025 roku. Tym razem abonenci będą mogli odebrać cztery produkcje - survival horror Alone in the Dark z Jodie Cormer i Davidem Harbourem w rolach głównych, sportowe NBA 2K25, pełne akcji i świetnej muzyki Bomb Rush Cyberfunk oraz Ostateczny kształt, czyli ubiegłoroczny dodatek do Destiny 2. Trzy pierwsze produkcje będą dostępne dla użytkowników od 3 czerwca, w Ostateczny kształt będzie można zagrać nieco wcześniej, bo od 28 maja.

fot. SIE

W nadchodzących dniach rozwinięta zostanie także oferta PlayStation Plus Extra oraz Premium. Poniżej możecie zobaczyć gry, które się tam pojawią.