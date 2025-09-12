Elden Ring: Nightreign stało się trudniejsze. Nowy tryb zainteresuje fanów wyzwań
Jeżeli ukończyliście już Elden Ring: Nightreign i kolejne podejścia wydawały Wam się zbyt proste, to Deep of Night może Was zainteresować.
FromSoftware rozwinęło Elden Ring: Nightreign o nowy, bardziej wymagający tryb rozgrywki pod nazwą Deep of Night. Aby odblokować tę zawartość, gracze muszą najpierw pokonać ostatniego bossa.
Deep of Night stanowi zdecydowanie większe wyzwanie. W Limveld pojawiają się groźniejsi przeciwnicy, a część z nich występuje w alternatywnej, bardziej niebezpiecznej wersji, charakteryzującej się czerwoną poświatą. Każdy końcowy boss, czyli Nightlord, pozostaje ukryty i zostaje ujawniony dopiero po rozpoczęciu ekspedycji. Wprowadzono również wskaźnik Depth, który rośnie wraz z każdym zwycięstwem, stopniowo podnosząc poziom trudności kolejnych podejść.
Twórcy przygotowali jednak kilka narzędzi, które mają pomóc graczom skuteczniej stawić czoła wyzwaniom. Dodano zarówno zupełnie nowe bronie, jak i kolejne relikwie.
Elden Ring Nightreign to nastawiona na kooperację produkcja, która zadebiutowała w maju tego roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.
Źródło: eu.bandainamcoent.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
09
wrz
Tajemnica tajemnic
10
wrz
Bruce Willis. Bohater kina hollywoodzkiego
11
wrz
Babilon
12
wrz
Borderlands 4
12
wrz
Zombicide. Biała śmierć
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1997, kończy 28 lat
ur. 1986, kończy 39 lat
ur. 1957, kończy 68 lat
ur. 1996, kończy 29 lat
ur. 1960, kończy 65 lat