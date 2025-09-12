placeholder
Elden Ring: Nightreign stało się trudniejsze. Nowy tryb zainteresuje fanów wyzwań

Jeżeli ukończyliście już Elden Ring: Nightreign i kolejne podejścia wydawały Wam się zbyt proste, to Deep of Night może Was zainteresować. 
Paweł Krzystyniak
Tagi:  elden ring: nightreign 
Elden Ring: Nightreign fot. Bandai Namco
FromSoftware rozwinęło Elden Ring: Nightreign o nowy, bardziej wymagający tryb rozgrywki pod nazwą Deep of Night. Aby odblokować tę zawartość, gracze muszą najpierw pokonać ostatniego bossa.

Deep of Night stanowi zdecydowanie większe wyzwanie. W Limveld pojawiają się groźniejsi przeciwnicy, a część z nich występuje w alternatywnej, bardziej niebezpiecznej wersji, charakteryzującej się czerwoną poświatą. Każdy końcowy boss, czyli Nightlord, pozostaje ukryty i zostaje ujawniony dopiero po rozpoczęciu ekspedycji. Wprowadzono również wskaźnik Depth, który rośnie wraz z każdym zwycięstwem, stopniowo podnosząc poziom trudności kolejnych podejść.

Twórcy przygotowali jednak kilka narzędzi, które mają pomóc graczom skuteczniej stawić czoła wyzwaniom. Dodano zarówno zupełnie nowe bronie, jak i kolejne relikwie.

Elden Ring Nightreign to nastawiona na kooperację produkcja, która zadebiutowała w maju tego roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

Źródło: eu.bandainamcoent.com

