Elden Ring: Nightreign stało się trudniejsze. Nowy tryb zainteresuje fanów wyzwań

fot. Bandai Namco

FromSoftware rozwinęło Elden Ring: Nightreign o nowy, bardziej wymagający tryb rozgrywki pod nazwą Deep of Night. Aby odblokować tę zawartość, gracze muszą najpierw pokonać ostatniego bossa.

Deep of Night stanowi zdecydowanie większe wyzwanie. W Limveld pojawiają się groźniejsi przeciwnicy, a część z nich występuje w alternatywnej, bardziej niebezpiecznej wersji, charakteryzującej się czerwoną poświatą. Każdy końcowy boss, czyli Nightlord, pozostaje ukryty i zostaje ujawniony dopiero po rozpoczęciu ekspedycji. Wprowadzono również wskaźnik Depth, który rośnie wraz z każdym zwycięstwem, stopniowo podnosząc poziom trudności kolejnych podejść.

Twórcy przygotowali jednak kilka narzędzi, które mają pomóc graczom skuteczniej stawić czoła wyzwaniom. Dodano zarówno zupełnie nowe bronie, jak i kolejne relikwie.

Elden Ring Nightreign to nastawiona na kooperację produkcja, która zadebiutowała w maju tego roku. Gra dostępna jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.