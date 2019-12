Elden Ring: nowa gra From Software może zostać pokazana w grudniu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Na tegorocznym E3 pokazano pierwszy teaser gry Elden Ring. To produkcja, za której stworzenie odpowiada japońskie studio From Software (twórcy m.in. popularnej serii Dark Souls, a także Bloodborne i Sekiro) we współpracy z autorem Gry o Tron, Georgem R.R. Martinem. Pierwszy materiał wideo był efektowny i klimatyczny, ale nie zdradzał najważniejszego - rozgrywki. Wygląda jednak na to, że już wkrótce może to się zmienić.

Na Instagramie IGN Middle East pojawił się wpis, z którego wynika, że Elden Ring ma zostać zaprezentowane na grudniowej gali The Game Awards 2019. From Software póki co nie ogłosiło tego oficjalnie, dlatego warto podchodzić do tej informacji z dystansem.

Elden Ring ma zadebiutować w przyszłym roku na PC, PlayStation 4 i Xboksie One. Dokładna data premiery nie została ujawniona. Z niepotwierdzonych do tej pory przecieków wynika, że ponownie będziemy mieli do czynienia z wymagającym RPG akcji, a system walki ma przypominać ten z serii Souls. Gracze trafią do otwartego świata, w którym nie zabraknie trudnych do pokonania oponentów, a także bossów, których zgładzenie ma odblokować nowe umiejętności. Te zaś mają posłużyć m.in. do odblokowania nowych dróg i dostania się w niedostępne wcześniej miejsca.