Watchmen w DCU i co dalej z Booster Goldem? James Gunn odpowiada i tłumaczy, dlaczego nowe filmy są gorsze od starszych

Na platformie Max zadebiutowały już dwa pierwsze odcinki serialu Koszmarne Komando od Jamesa Gunna. To początek nowego uniwersum, czyli DCU. Twórca opowiedział o tym, co odróżnia nowych bohaterów od Strażników Galaktyki, których reżyserował. Poznaliśmy też kilka nowych informacji na temat przyszłości DCU. Czy jest szansa na pojawienie się Watchmen w tym uniwersum? Czy w końcu zdecydowano, kto wcieli się w Booster Golda? Sprawdźcie sami.

Dlaczego współczesne filmy są gorsze od starszych?

Postaci z Koszmarnego Komanda są bardziej tragiczne od Strażników. Strażnicy to w większości dobre osoby. Wiemy to od początku. Z Komandem jest tak, że nie do końca wiadomo kto jest jaki. Ludzie umierają i nie ma ku temu większego powodu. Jest to bardziej zbliżone do rzeczywistości niż Strażnicy.

James Gunn niejednokrotnie podkreślał, że DCU będzie budowane cierpliwie i w oparciu o ciekawe i dopracowane scenariusze. Teraz podkreślił jak bardzo jest to dla niego istotne. Można stwierdzić, że wbił też małą szpilkę Marvelowi.

Chcemy, żeby scenariusze były w pełni gotowe zanim projekt dostanie zielone światło. To, co wkracza w okres produkcji jest też tym, co jest już po prostu gotowe. Przez wiele, wiele lat widziałem jak ta branża jest ciągnięta w dół przez pośpiech i daty rozpoczęcia produkcji. Czasem niektóre scenariusze nie miały nawet trzeciego aktu, a produkcja się już zaczynała. To się dzieje ciągle. To też powód, przez który filmy nie są tak dobre, jak były w latach 70. i 80.

Nowe informacje o Booster Gold, Watchmen

Jakiś czas temu w sieci pojawiły się spekulacje odnośnie castingu Booster Golda. Potwierdzono, że serial powstaje, ale odtwórca głównej roli jest na razie nieznany. Spekulowano, że to Kumail Nanjiani może się w niego wcielić. James Gunn ponownie unika odpowiedzi.

Jeszcze nie dotarliśmy do tego momentu w produkcji. Scenariusz jeszcze nie jest taki, jaki chciałbym żeby był.

Jamesa Gunna zapytano też o grupkę Watchmen, która jakiś czas temu otrzymała serial, a wcześniej kinową wersję od Zacka Snydera. Jest szansa na ich pojawienie się w DCU?

Nie wiem. Bardzo szanuję Alana Moore'a. Bardzo mi się podobał serial.

