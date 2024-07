Elden Ring: Shadow of the Erdtree - tak powstawał soundtrack. Zakulisowy fragment trafił do sieci

fot. Bandai Namco

Gry From Software to nie tylko wysoki poziom trudności, ale też wyjątkowa, mroczna atmosfera, na którą składa się zarówno oprawa graficzna, jak i klimatyczna muzyka. W Shadow of the Erdtree, wydanym w czerwcu rozszerzeniu do gry Elden Ring, również nie zabrakło zapadających w pamięć utworów, a na oficjalnym kanale Bandai Namco Europe opublikowano zakulisowe nagranie przedstawiające, jak powstawał jeden z nich.

W wideo widzimy, jak wykonywany jest utwór zatytułowany "The Twin Moon Knight", który można usłyszeć podczas potyczki z jednym z bossów. Zobaczcie i posłuchajcie sami.

Za ścieżkę dźwiękową Shadow of the Erdtree odpowiadają Yuka Kitamura, Shoi Miyazawa, Tai Tomisawa, Soma Tanizaki oraz Tsukasa Saitoh.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree dostępne jest na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S. Więcej na temat dodatku możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.