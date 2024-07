UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. Bandai Namco

W plikach gier często można znaleźć interesujące informacje związane na przykład z niewykorzystaną przez twórców zawartością. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku Shadow of the Erdtree, czyli wydanego w czerwcu dodatku do Elden Ring. Jeden z użytkowników Reddita, niejaki LaMi_1 dotarł bowiem do czegoś, co ostatecznie nie znalazło się w grze.

Mowa konkretnie o kilku liniach dialogowych ostatniego bossa, których nie było nam dane usłyszeć ani przeczytać (w tym wypadku to drugie, bo w plikach znalazły się jedynie w formie tekstowej, bez nagranych głosów). Możecie zapoznać się z nimi poniżej w oryginalnej, angielskiej wersji językowej. Z uwagi na spojlery cytaty zostały zakryte: najedźcie na nie kursorem, jeśli chcecie je odsłonić.

“I am Radahn.”

“Born of red-maned Radadgon, and Rennala of the Full Moon.”

“A lion bred for battle.”

Najprawdopodobniej From Software początkowo zakładało, że Radahn jednak przemówi. Ostatecznie zdecydowano się z tego zrezygnować i podczas pojedynku słyszymy jedynie głos towarzyszącego mu Miquelli.