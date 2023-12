Elden Ring - kiedy premiera dodatku Shadow of the Erdtree? Poznaliśmy prawdopodobny termin

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Bandai Namco

Shadow of the Erdtree to nadchodzący dodatek do świetnie przyjętego Elden Ring. Niestety na ten moment o rozszerzeniu nie wiemy zbyt wiele. Niektórzy podejrzewali, że jego zwiastun zobaczymy podczas tegorocznej gali The Game Awards, ale tak się nie stało. Istnieje jednak szansa, że cisza wkrótce zostanie przerwana, a DLC zadebiutuje wcześniej, niż moglibyśmy się tego spodziewać.

Firma Thrustmaster zapowiedziała nowe kontrolery z Elden Ring, które mają być dostępne od lutego 2024 roku. Ogłoszeniu towarzyszył dopisek, że trafią one do sprzedaży wraz z premierą Shadow of the Erdtree.

https://twitter.com/Ziostorm1/status/1735593395857355001

Wpis szybko zniknął z sieci, co wskazuje na dwa możliwe scenariusze. Ktoś mógł pośpieszyć się z publikacją tej zapowiedzi lub doszło do pomyłki. Nie można bowiem wykluczyć, że debiut DLC rzeczywiście zaplanowano na luty 2024 roku, ale ostatecznie premierę zdecydowano się przenieść na późniejszy termin, co tłumaczyłoby brak jakichkolwiek materiałów. Wszystko wyjaśni się dopiero w momencie, gdy całą sytuację skomentują twórcy lub wydawca.