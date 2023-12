Suicide Squad: Kill the Justice League - James Gunn czeka na premierę gry i chciałby kontynuować Arkhamverse

fot. WBIE

Na początku przyszłego roku czeka nas premiera Suicide Squad: Kill the Justice League, czyli nowej produkcji studia Rocksteady. Choć deweloperzy zostają w klimatach komiksów DC, to tym razem nie dostaniemy klasycznej produkcji dla jednego gracza, a grę-usługę z trybem kooperacji, w której tryb offline ma pojawić się dopiero w jednej z popremierowych aktualizacji.

W związku z tak dużą zmianą, niektórzy zaczęli zastanawiać się, co dalej z serią Batman: Arkham, której ostatnia odsłona (Arkham Knight) zadebiutowała w 2015 roku. Jeden z fanów postanowił zapytać Jamesa Gunna o to czy jest szansa na więcej gier w ramach Arkhamverse, czy też zamierzają się oni skupić na produkcjach powiązanych z DCU. Gunn odparł, że nie może doczekać się Suicide Squad i "ma nadzieje na więcej". Wspomniał też, że jest fanem serii.

Gdyby tego było mało, Gunn w jednym z innych wpisów opublikowanych w serwisie Threads napisał wprost, że nie ma planów, by Suicide Squad było ostatnią grą w ramach Arkhamverse. Niedługo później wiadomość została usunięta z jego profilu, co może sugerować, że ujawnił on zbyt wiele.

Suicide Squad: Kill The Justice League zadebiutuje 2 lutego na PC, PlayStation 5 i Xbox Series X|S.