The Last of Us - co z grą multiplayer? Naughty Dog ma złe wieści

Firma Naughty Dog ogłosiła, że podjęła decyzję o zakończeniu prac nad swoim projektem, który nieoficjalnie nazwany był The Last of Us Online. Przypomnijmy, że miała być to sieciowa produkcja w tym postapokaliptycznym uniwersum, o której wspominano od dłuższego czasu.

Wiadomość ta na pewno będzie trudna dla wielu, zwłaszcza dla oddanej społeczności The Last of Us Factions, która z niecierpliwością śledziła nasze ambicje związane z trybem wieloosobowym - czytamy w komunikacie studia, w którym potwierdzają oni skasowanie projektu.

Chociaż informacja wydaje się być zaskakująca, należało się jej spodziewać. Zwłaszcza w kontekście pojawiających się informacji o zmniejszeniu zespołu pracującego nad grą wieloosobową i nieokreślonymi opóźnieniami w procesie jej tworzenia.

Studio uznało, że wizja The Last of Us Online była zbyt ambitna i zrozumiało, że aby zrobić to porządnie, musiałoby wybrać między byciem studiem produkującym doświadczenia dla jednego gracza, a studiem aktualizującym jedną masową grę-usługę przez wiele lat.

W trakcie pełnej produkcji ogromny zakres naszych ambicji stał się jasny. Aby wydać i wspierać The Last of Us Online, musielibyśmy skierować wszystkie zasoby studia na wsparcie treści po premierze przez wiele lat, co poważnie wpłynęłoby na rozwój przyszłych gier dla jednego gracza. Zatem mieliśmy przed sobą dwie drogi: stać się wyłącznie studiem gier-usług lub nadal skupiać się na grach narracyjnych dla jednego gracza, które zdefiniowały dziedzictwo Naughty Dog - dodaje deweloper.

Biorąc pod uwagę historię studia Naughty Dog, łatwo zrozumieć, dlaczego dokonano tego wyboru, nawet jeśli ostatecznie jest to smutny sposób na zamknięcie rozdziału Factions i szansy na powrót The Last of Us z komponentem wieloosobowym.

Jako mała pociecha dla fanów, na koniec wpisu na blogu pojawia się zapowiedź, że studio pracuje nad "co najmniej jedną ambitną, zupełnie nową grą dla jednego gracza”.