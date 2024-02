Elden Ring: Shadow of the Erdtree - ten dodatek będzie ogromny! Pod każdym względem

fot. Bandai Namco

21 lutego do sieci trafił pierwszy zwiastun Shadow of the Erdtree, czyli fabularnego rozszerzenia do świetnie ocenianego Elden Ring. Niedługo później pojawiły się kolejne informacje na jego temat, dzięki czemu wiemy, że dodatek będzie naprawdę spory i to pod praktycznie każdym względem. Karta produktu na Steam zdradza, że gracze będą musieli przygotować aż 60 GB miejsca na dysku.

fot. Steam

Dodatkowo reżyser gry, Hidetaka Miyazaki, w rozmowie z serwisem IGN zdradził, że mapa w Shadow of the Erdtree ma być podobnych wymiarów lub nawet większa niż region Limgrave z podstawowej wersji Elden Ring. Tym samym gracze mogą nastawiać się na naprawdę sporo godzin rozgrywki, choć oczywiście wiele zależeć będzie także od liczby atrakcji umieszczonych w nowym, wirtualnym świecie.

Trudno odpowiedzieć na to pytanie, tak, by być szczegółowym, ale nie zdradzić zbyt wiele, ale jeśli mówimy o skali czy rozmiarze, to prawdopodobnie jest on porównywalny lub większy od Limgrave z podstawowej wersji gry - ujawnił Miyazaki.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree zadebiutuje 21 czerwca na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series X|S.

