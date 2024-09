Elden Ring - TEN boss z Shadow of the Erdtree stał się znacznie łatwiejszy. To zasługa nowej aktualizacji

fot. Bandai Namco

From Software wypuściło kolejną aktualizację do Elden Ring. Najnowszy patch powinien zainteresować przede wszystkim tych graczy, którzy mają jeszcze przed sobą przygodę z fabularnym dodatkiem Shadow of the Erdtree lub też od dłuższego czasu nie mogą poradzić sobie z finałowym bossem w DLC. To właśnie ten przeciwnik doczekał się poważnego osłabienia.

Zmiany są naprawdę ogromne. Twórcy zdecydowali się nie tylko obniżyć zadawane przez bossa obrażenia, ale też zmniejszyć zasięg niektórych jego umiejętności, poprawić widoczność pewnych ciosów, a nawet zmienić jego zachowanie tuż po wejściu postaci gracza na arenę.

Oczywiście nie zabrakło także innych usprawnień, przede wszystkim związanych z błędami i balansem rozgrywki. Ze szczegółami dotyczącymi aktualizacji 1.14 Elden Ring możecie zapoznać się na oficjalnej stronie Bandai Namco.