Elden Ring - za co odpowiada George R.R. Martin? Pisarz zdradził to w wywiadzie

fot. Bandai Namco

Elden Ring to nadchodząca produkcja od cenionego zespołu From Software, którego twórczość ma wielu wiernych i oddanych fanów. Osoby te od dłuższego czasu wyczekiwały na jakiekolwiek nowe informacje na temat tej gry i pojawiły się one dopiero przy okazji tegorocznego Summer Game Fest, gdzie pokazano pierwszy od dwóch lat zwiastun oraz ujawniono datę premiery. To jednak jeszcze nie koniec ciekawostek związanych z tym tytułem, bo współpracujący z japońskim studiem George R.R. Martin udzielił nowego wywiadu, w którym powiedział m.in. o tym, jaka była jego rola w całym procesie twórczym.

Słynny pisarz powiedział, że zdarzało mu się swego czasu grać w gry, ale nie nazwałby siebie fanem takiej rozrywki. Dodaje też, że w Elden Ring odpowiada za kreację świata i postaci, a From Software co jakiś czas pokazywało mu pewne projekty związane z nadchodzącym tytułem. Co ciekawe, Martin nazywa nadchodzącą grę "sequelem Dark Souls", choć najprawdopodobniej jest to po prostu zwykłym błędem.

https://twitter.com/EldenRingUpdate/status/1405624549564112899

Przypominamy, że Elden Ring zadebiutuje 22 stycznia na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X.