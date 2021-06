Abandoned to nowy Silent Hill? Twórcy zaprzeczają, internauci snują teorie

fot. FX / Konami

W kwietniu tego roku na oficjalnym kanale Sony opublikowano zwiastun gry zatytułowanej Abandoned. Był to przedziwny materiał, bo zaprezentowany w nim las wyglądał niemal fotorealistycznie, ale już widoczne w nim ognisko czy towarzyszący nagraniu komentarz pozostawiały sporo do życzenia. W wideo pojawia się też logo PlayStation oraz napis informujący o wyłączności tej produkcji dla PS5, co sugeruje, że japońska firma jest w ten projekt w jakiś sposób zaangażowana. Samo ujawnienie tego tytułu ma też odbyć się w dość nietypowej formie, a konkretnie przy pomocy aplikacji i interaktywnych zwiastunów dostępnych właśnie na PlayStation 5.

O Abandoned długo było cicho. 15 czerwca na oficjalnym Twitterze Blue Box Game Studios opublikowano jednak wpis, w którym w wyraźny sposób zasugerowano, że gra to tak naprawdę… kolejny Silent Hill. Niedługo później opublikowano komunikat, w którym twórcy na swój sposób „dementują” poprzednią informację i przepraszają za wprowadzanie w błąd.

Nie wszystkich takie tłumaczenia przekonują. Internauci doszukują się kolejnych wskazówek, które pokazują, że coś z tym projektem jest nie tak. Samo Blue Box Game Studio wzięło się znikąd i w sieci nie znajdziecie żadnych informacji na ich temat. Mimo braku rozgłosu i doświadczenia udało im się nawiązać współpracę z Sony, co samo w sobie wzbudza pewne podejrzenia. Niczego nie dowiecie się też o Hasanie Kahramanie, czyli reżyserze gry i autorze wpisu opublikowanego na PlayStation Blog, którego inicjały to… HK jak Hideo Kojima. Żeby było ciekawiej, to po wpisaniu "Hideo" w Google Translate i tłumaczeniu na język turecki otrzymamy właśnie "Kahraman".

To wszystko mogłoby być oczywiście przypadkiem, ale samo Black Box Game Studios sprawy nie ułatwia, a wręcz przeciwnie: wydaje się z pełną premedytacją bawić z graczami i podrzucać im kolejne elementy tej nietypowej łamigłówki. Dość powiedzieć, że w jednym z tweetów napisali, iż opublikowany w kwietniu zwiastun w ogóle nie przedstawiał ich gry i wygląda ona zupełnie inaczej, a na ich profilu w serwisie YouTube widnieje zdjęcie… wzgórz, czyli po angielsku – hills. Samo konto założono w styczniu 2015 roku, a więc między ujawnieniem pierwszego teasera Silent Hills (sierpień 2014) i poinformowaniem o skasowaniu projektu (kwiecień 2015).

Pojawiły się nawet teorie, że Kojima jest zaangażowany w całą sprawę, bo 9 czerwca na swoim Twitterze opublikował wpis dotyczący dwóch czytanych przez niego książek. Jedna z nich zatytułowana jest „The Silent Wife”, a autorem drugiej jest… Joe Hill. Na Instagramie pokazywał zaś m.in. niebieskie pudełko oraz płytę Jay Division, na której okładce jest las, podobny do tego ze zwiastuna Abandoned. Przypadki? Być może, ale japoński twórca wielokrotnie udowadniał, że jest w stanie wykazać się wyjątkową kreatywnością przy promocji swoich kolejnych dzieł.

Wystarczy bowiem przypomnieć sytuację z wydanym w 2015 roku The Phantom Pain. Początkowo zapowiadano tę grę jako zupełnie nową markę, niezwiązaną z Metal Gear Solid, za którą rzekomo odpowiadało fikcyjne, szwedzkie Moby Dick Studios (z bardzo prostym, dwukolorowym logo, podobnie jak Blue Box Game Studios), nikomu nieznana ekipa deweloperów. Na czele studia miał stać niejaki Joakim Mogren (imię Joakim to anagram nazwiska Kojima, a Mogren odnosiło się do Project Ogre, nazwy kodowej używanej przez japońskiego dewelopera). Brzmi znajomo, prawda? Podobny zabieg zastosowano w przypadku PT, grywalnego teasera Silent Hills, którego "autorami" było fikcyjne 7780s Studio.

Pamiętajcie również, że to pewne plotki o powrocie Silent Hill pojawiają się w sieci od dłuższego czasu. Pewien japoński kompozytor zdradził, że latem ujawniony zostanie ekscytujący projekt nad którym pracuje, a w kilku grach sieciowych pojawiły się wydarzenia związane z tą kultową serią. Coś może naprawdę być na rzeczy.

Na szczęście na nowe informacje w tej sprawie nie będziemy musieli długo czekać. Blue Box Game Studios zapowiedziało, że ujawnienie, czym tak naprawdę jest Abandoned, zaplanowano już na 22 czerwca.