Elden Ring z nowym zwiastunem... 4 miesiące po premierze. Gwiazda UFC przypomina o grze

fot. youtube.com

Elden Ring zadebiutowało 25 lutego na PC oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Produkcja spotkała się ze świetnym przyjęciem ze strony krytyków i stała się jedną z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat, co oczywiście znalazło przełożenie na bardzo dobre wyniki sprzedażowe. Mimo tego wydawca nie zapomniał o tym tytule, a wręcz przeciwnie - postanowił o nim przypomnieć i wypuścić nowy zwiastun kilka miesięcy po premierze.

Tym razem postawiono na materiał live-action. Do jego nagrania zaangażowano Israela Adesanyę, gwiazdę amerykańskiej organizacji UFC. Nigeryjski zawodnik MMA nie kryje się ze swoją miłością do popkultury i w trakcie wywiadów czy konferencji prasowych zdarzało mu się wspominać między innymi o Naruto.

Elden Ring - zwiastun live-action

Jak na razie nie wiadomo czy Elden Ring doczeka się jakichkolwiek rozszerzeń. Biorąc jednak pod uwagę sukces podstawowej wersji, wydaje się to raczej nieuniknione. Szczególnie, że niemal wszystkie gry From Software z ostatnich lat (z wyjątkiem Sekiro: Shadows Die Twice) otrzymywały DLC.