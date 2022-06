Need for Speed i FIFA - nowe odsłony obu serii możemy poznać już w lipcu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. EA

Electronic Arts w tym roku zrezygnowało zarówno z uczestniczenia w Summer Game Fest, jak i organizowania swojego własnego eventu o nazwie EA Play. Nie oznacza to jednak, że amerykański wydawca nie ma co pokazać. Nieoficjalne informacje wskazują bowiem, że już w lipcu dowiemy się czegoś więcej na temat kolejnych odsłon dwóch popularnych serii: Need for Speed oraz FIFA. Taką informację ujawnił branżowy dziennikarz i insider, Tom Henderson. Przyznał, że nie zna dokładnego terminu, ale jego zdaniem obie gry zobaczymy w drugiej połowie miesiąca.

Z wcześniejszych doniesień Jeffa Grubba wynika, że nowy Need for Speed ma stawiać na specyficzną oprawę i klimat, łącząc fotorealizm z elementami anime , a poruszaniu się samochodami będą towarzyszyć kreskówkowe efekty w postaci dymu, ognia czy wiatru. Mówi się, że nadchodząca odsłona może mieć podtytuł Unbound, choć na ten moment nie można wykluczyć, że to jedynie nazwa kodowa i ostateczny tytuł będzie inny.

FIFA 23 będzie zaś ostatnią grą wydawaną pod obecnym tytułem, co wynika z zakończenia współpracy pomiędzy FIFA i Electronic Arts. Henderson informuje, że w grze ma pojawić się między innymi cross-play, czyli możliwość wspólnej zabawy pomiędzy graczami na różnych platformach. Dodaje też, że poprzednie doniesienia o przejściu na model free-to-play były błędne i nadal będzie to tytuł premium, dostępny w pełnej cenie.

Bardzo możliwe, że w lipcu dowiemy się czegoś więcej na temat Skate 4. Warto przypomnieć, że w marcu wspomniany przed momentem Jeff Grubb sugerował, że "coś dzieje się z tym tytułem" i "wkrótce usłyszymy więcej".