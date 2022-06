Mario + Rabbids: Sparks of Hope z datą premiery! Termin wyciekł przed oficjalnym ogłoszeniem

fot. Ubisoft

Wygląda na to, że już wkrótce data premiery Mario + Rabbids: Sparks of Hope zostanie oficjalnie ujawniona. Termin wyciekł bowiem do sieci za sprawą oficjalnego sklepu Ubisoftu. Z opublikowanej tam informacji wynika, że w nadchodzącą produkcję łączącą świat Mario i szalonych Kórlików zagramy 20 października tego roku.

Z karty produktu wynika, że gra trafi na rynek w dwóch wydaniach. Poza standardowym, zainteresowani będą mogli sięgnąć również po Mario + Rabbids: Sparks of Hope Gold Edition, czyli wydanie zawierające przepustkę sezonową (uprawniającą do pobrania popremierowych dodatków) oraz "Galactic Prestige Pack" - zestaw kosmetycznych skórek broni.

fot. Ubisoft

Pozostaje tylko jedno pytanie: kiedy data zostanie potwierdzona przez Ubisoft? Idealną okazją wydaje się kolejna prezentacja z cyklu Nintendo Direct, która odbędzie się 28 czerwca o godzinie 15:00. Nintendo już wcześniej zapowiedziało, że pokaz skupi się na grach od zewnętrznych partnerów.