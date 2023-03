The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era - rusza kampania crowdfundingowa. Planszówka ma polskiego wydawcę

fot. youtube.com

28 marca o godzinie 17:00 czasu polskiego w serwisie GameFound wystartuje akcje crowdfundingowa gry planszowej The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era, której akcję osadzono w popularnym uniwersum wykreowanym i rozwijanym przez firmę Bethesda. Planszówka przeznaczona będzie dla od 1 do 4 graczy i zabierze ich w podróż do Tamriel. Rozgrywka opierać się będzie na kilku fundamentach: eksploracji, rozwoju bohaterów oraz walce, która ma być inspirowana grą Too Many Bones. Twórcy zapowiedzieli, że wewnątrz pudełka znajdzie się 30 głównych zadań, dzięki którym każde podejście do zabawy będzie wyglądać inaczej.

The Elder Scrolls: Betrayal of the Second Era

Dowiedzieliśmy się również, że firma Portal Games będzie polskim wydawcą Betrayal of the Second Era. To kolejna współpraca Polaków z Chip Theory Games. Wcześniej Portal Games zapowiedziało wydanie polskiej edycji Too Many Bones.