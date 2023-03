UFL - zobaczcie gameplay. Tak wygląda konkurent EA Sports FC

fot. Strikerz Inc

Doczekaliśmy się pierwszego materiału prezentującego rozgrywkę z nadchodzącej gry piłkarskiej UFL. Co ciekawe nie dostaliśmy klasycznego zwiastuna z krótkimi wycinkami prezentującymi gameplay, a konkretne wideo, które przedstawia pierwsza połowę meczu pomiędzy fikcyjnymi zespólami Fevern FC i Styxflows FC.

Twórcy zapewniają, że wideo pochodzi ze stycznia tego roku. Za pewne wytłumaczenie to ma na celu usprawiedliwienie pewnych niedociągnięć, widocznych na przykład w animacjach postaci. Jeżeli rzeczywiście jest to wersja pochodząca ze stycznia, to przed deweloperami jest jeszcze sporo pracy, by dopiąć wszystko na ostatni guzik.

UFL nie doczekało się jeszcze oficjalnej daty premiery. Wiemy natomiast, że gra ma trafić na konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Jak na razie wersja PC nie jest w planach. W przeciwieństwie do konkurencji, UFL ma być dystrybuowane również za darmo.