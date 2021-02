Electronic Arts - ile firma zarabia na Gwiezdnych Wojnach? Ta kwota robi wrażenie

fot. EA

Podczas zebrania inwestorów Electronic Arts poruszono ważny z biznesowego punktu widzenia temat, czyli koniec ścisłej współpracy Disneya z firmą. Ujawniono przy tym, że gry na licencji Star Wars sprzedały się w 52 milionach sztuk i przyniosły EA ponad... 3 miliardy dolarów. Co ciekawe, 1/3 tej kwoty to zasługa darmowej gry mobilnej Star Wars: Galaxy of Heroes na urządzenia z systemem Android i iOS, która zarabia na mikropłatnościach.

I chociaż niedawno dowiedzieliśmy się, że EA utraci licencję na wyłączność na tworzenie gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen, to wydawca póki co się tym nie martw i i zapewnia inwestorów, że nie oznacza to definitywnego końca takich produkcji. Przy okazji poinformowano też, że że Star Wars Jedi: Upadły zakon oraz strzelanka Star Wars: Battlefront II doczekają się kontynuacji.