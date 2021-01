Ubisoft i Massive Entertainment stworzą grę z otwartym światem w uniwersum Star Wars

fot. starwars.com

Szwedzkie studio Massive Entertainment, które od 2009 roku jest w rękach Ubisoftu, stworzy grę z otwartym światem w uniwersum Star Wars. Niestety jak na razie nie ujawniono zbyt wielu szczegółów na ten temat. Serwis Wired zdradza jedynie, że produkcja powstaje na silniku Snowdrop (znanym m.in. z serii The Division), jej reżyserem będzie Julian Gerighty (wcześniej pracujący nad Tom Clancy’s The Division 2 oraz The Crew), a obecnie rekrutowani są pracownicy do tego projektu.

Warto przypomnieć, że niedawno poinformowano o powołaniu do życia Lucasfilm Games i wygląda na to, że firma ta zajmie się nie tylko udzielaniem licencji na popularne marki, ale też będzie nadzorować i wspierać cały proces twórczy. Wynika to ze słów wiceprezesa, które opublikowano na oficjalnej stronie marki Gwiezdne Wojny.

Chcemy pracować z najlepszymi zespołami, które mogą stworzyć świetne gry na podstawie naszych marek. Mamy w Lucasfilm Games zespół profesjonalistów, którzy mogą pracować z deweloperami, kształtować historię i tworzyć gry, które przypadną do gustu fanom różnych platform, gatunków i doświadczeń tak, by wszyscy mogli cieszyć się markami które znają i kochają - mówi Douglas Reilly, wiceprezes Lucasfilm Games.

Electronic Arts, które przez lata miało wyłączne prawa do gier Star Wars, w dalszym ciągu ma być istotnym partnerem dla Lucasfilm Games.

Będziemy kontynuować współpracę z nimi [EA - przyp. red.], a nasze relacje nigdy nie były silniejsze. Choć teraz nie możemy zdradzić nic więcej, to pracujemy nad kilkoma projektami z utalentowanymi zespołami EA - dodaje Reilly.

Wiceprezes Lucasfilm Games zapowiada, że zapowiedź gry od Massive Entertainment i produkcji z Indianą Jonesem od Machine Games to dopiero początek i w niedalekiej przyszłości doczekamy się zapowiedzi kolejnych projektów.