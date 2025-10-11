Przeczytaj w weekend
Ellen Ripley kontra Obcy? Sigourney Weaver nie mówi nie

Sigourney Weaver nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w sprawie serii Obcy. Aktorka właśnie przyznała, że drzwi do jej powrotu wciąż pozostają otwarte.
Dawid Muszyński
Tagi:  sigourney weaver 
NYCC 2025
Sigourney Weaver foto. materiały prasowe
Podczas panelu na trwającym właśnie New York Comic Con, który prowadził Josh Horowitz, legenda serii Ridley'a Scotta czyli Obcego ujawniła bardzo ciekawą rzecz. Otóż podobno producent Walter Hill napisał 50 stron scenariusza, w których eksploruje, gdzie dziś mogłaby być Ellen Ripley. Sigourney Weaver zdradziła też, że odbyła już nawet spotkanie z przedstawicielami Disneya w tej sprawie.

Nigdy nie czułam potrzeby, by ponownie wcielać się w tę rolę. Ale to, co napisał Walter, wydaje mi się niezwykle autentyczne… Zastanawiam się nad współpracą z nim, by zobaczyć, jak potoczyłaby się dalsza część tej historii.
powiedziała Weaver.

Prowadzący panel Horowitz zaczął delikatnie dopytywać, jaka historia została zarysowana na tych 50 stronach scenariusza. Aktorka początkowo unikała odpowiedzi, ale w końcu uchyliła rąbka tajemnicy.

Wiem, że kiedyś powiedziałam, że osobiście nie czuję potrzeby powrotu. Zawsze wszystkim mówiłam, żeby dać tej postaci spokój. Dać jej odpocząć. Ale to, co napisał Walter, wydaje mi się bardzo prawdziwe. To opowieść o społeczeństwie, które niewoli bohatera, kto próbował pomóc ludzkości. Dla nich Ellen stanowi problem, więc ją zamykają.

Dodatkowo Weaver przyznała, że obejrzała serial Obcy: Ziemia w całości i bardzo jej się podobał.

Dawid Muszyński
Dawid Muszyński
NYCC 2025
