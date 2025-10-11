Ellen Ripley kontra Obcy? Sigourney Weaver nie mówi nie
Sigourney Weaver nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa w sprawie serii Obcy. Aktorka właśnie przyznała, że drzwi do jej powrotu wciąż pozostają otwarte.
Podczas panelu na trwającym właśnie New York Comic Con, który prowadził Josh Horowitz, legenda serii Ridley'a Scotta czyli Obcego ujawniła bardzo ciekawą rzecz. Otóż podobno producent Walter Hill napisał 50 stron scenariusza, w których eksploruje, gdzie dziś mogłaby być Ellen Ripley. Sigourney Weaver zdradziła też, że odbyła już nawet spotkanie z przedstawicielami Disneya w tej sprawie.
Prowadzący panel Horowitz zaczął delikatnie dopytywać, jaka historia została zarysowana na tych 50 stronach scenariusza. Aktorka początkowo unikała odpowiedzi, ale w końcu uchyliła rąbka tajemnicy.
Dodatkowo Weaver przyznała, że obejrzała serial Obcy: Ziemia w całości i bardzo jej się podobał.
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Alchemia tajemnic
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1965, kończy 60 lat
ur. 1972, kończy 53 lat
ur. 1969, kończy 56 lat
ur. 1977, kończy 48 lat
ur. 1965, kończy 60 lat