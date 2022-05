Elvis - nowe plakaty filmu biograficznego o Królu Rock and Rolla

fot. Warner Bros.

Elvis to film biograficzny o Królu Rock and Rolla. Jest to opowieść o życiu Elvisa Presleya, która jest pokazana poprzez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menadżerem - Tomem Parkerem. Historia rozgrywa się na przestrzeni 20 lat i opowiada o bezprecedensowej karierze piosenkarza na tle ewoluującego krajobrazu kulturowego i końca amerykańskiej niewinności. W tytułowego bohatera wciela się Austin Butler, a w Parkera - Tom Hanks.

Reżyserem projektu jest Baz Luhrmann, który też napisał scenariusz wraz z Craigiem Pearcem, Samem Bromellem i Jeremym Donerem. W obsadzie znajdują się również: Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge, Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel oraz Kodi Smit-McPhee.

Do sieci trafiły 3 nowe plakaty z filmu biograficznego, które możecie zobaczyć na początku poniższej galerii.

Elvis - plakaty i zdjęcia

Elvis - premiera filmu w polskich kinach 24 czerwca 2022 roku.