Na noże 2 - Netflix wypuści film do kin? Serwis zwalnia ponad setkę pracowników po utracie subskrybentów

fot. Lionsgate

Być może Na noże 2, czyli sequel jednego z najlepszych filmów 2019 roku, trafi również do kin. Nowy raport Bloomberga twierdzi, że kierownictwo Netflixa dyskutowało o możliwości kinowej, 45-dniowej dystrybucji niektórych z ich filmów. Dwoma rozważanymi tytułami są właśnie wspomniane Na noże 2 oraz Bardo, który wyreżyserował Alejandro González Iñárritu. Raport zauważa, że Netflix może w przyszłości wydać nawet dwanaście filmów rocznie w kinach.

Ponadto Netflix ogłosił, że zwolnił 150 pracowników. Wynika to z sytuacji, w której streamingowy gigant pierwszy raz od dziesięciu lat zanotował spadek liczby subskrybentów oraz cen akcji. Większość ze zwolnień dotyczy USA i pierwotnego działu zajmującego się treściami, jednak platforma nie podała jeszcze dokładnego podziału. W oficjalnym komunikacie prasowym możemy przeczytać, że zwolnienia są podyktowane głównie potrzebami biznesowymi, a nie indywidualnymi wynikami poszczególnych osób.

zrzut ekranu

Netflix - skasowane projekty

Wspomniana sytuacja związana ze spadkiem użytkowników wiąże się również z tym, że Netflix zaczął kasować różne projekty. Kolejnymi z nich są trzy animowane produkcje: serial Wings of Fire, za który miała odpowiadać Ava DuVernay, skierowane dla przedszkolaków Antirasist Baby oraz film With Kind Regards From Kindergarten.