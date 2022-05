Elvis - są recenzje krytyków. Czy to film, na który zasłużył Król Rock and Rolla?

fot. Warner Bros.

Elvis to film biograficzny o Królu Rock and Rolla. Jest to opowieść o życiu Elvisa Presleya, która jest pokazana poprzez pryzmat jego skomplikowanej relacji z enigmatycznym menadżerem - Tomem Parkerem. Historia rozgrywa się na przestrzeni 20 lat i opowiada o bezprecedensowej karierze piosenkarza na tle ewoluującego krajobrazu kulturowego i końca amerykańskiej niewinności. W tytułowego bohatera wciela się Austin Butler, a w Parkera - Tom Hanks.

Do sieci trafiły pierwsze recenzje krytyków. Elvis na ten moment ma 88% pozytywnych recenzji (23 pozytywne i 3 negatywne), co przekłada się na średnią ocenę na poziomie 7.20/10. Widzimy zatem, że są to dobre oceny i film o Elvisie nie będzie traktowany w kategoriach porażki.

Recenzenci dużo miejsca poświęcają pracy wykonanej przez Luhrmanna i nie zawsze w znaczeniu pozytywnym. Jedna z recenzji chwali jednak za sposób ujęcia faktów i mitów, które narosły przy postaci Elvisa, dzięki czemu seans jest świetną rozrywką. W innej pozytywnej opinii pojawia się też zarzut, że to powierzchowne spojrzenie na Króla, ale mimo to mamy do czynienia ze świetną muzyczną zabawą. Austin Butler chwalony jest przez większość krytyków, a jedna z recenzji zauważa, że na początku filmu oglądamy narodziny dwóch gwiazd - postaci Elvisa i aktora Butlera.

I znowu, chociaż mamy do czynienia z wieloma pozytywnymi recenzjami, Luhrmann wymieniany jest jako największa słabość widowiska. Brakuje mu ciekawego spojrzenia na stereotypy, energię i uczucie, które towarzyszy Elvisowi. Inna z recenzji chwali jednak reżysera, że ten nie potraktował tematu powierzchownie, co przeczy wcześniejszej opinii innego receznenta, więc zapewne będzie to temat szerzej dyskutowany.

Negatywne recenzje pochodzą jednak od krytyków z IndiWire, Vanity Fair i Guardiana, a zatem określani są na Rotten Tomatoes jako "Top Critic". Twierdzą, że Luhrmann zagłusza wigor i finezję Butlera, który zapewne zrobi wielką karierę, ale jeszcze nie rola w Elvisie będzie momentem przełomowym. Dużo krytyki spada na reżysera, który nie poradził sobie w adaptowaniu życia Elvisa. Na koniec jeszcze jednak warto przytoczyć pozytywną recenzję, która stawia tezę, że to najlepszy film australijskiego reżysera.

Reżyserem projektu jest Baz Luhrmann, który też napisał scenariusz wraz z Craigiem Pearcem, Samem Bromellem i Jeremym Donerem. W obsadzie znajdują się również: Helen Thomson, Richard Roxburgh, Olivia DeJonge, Luke Bracey, Natasha Bassett, David Wenham, Kelvin Harrison Jr., Xavier Samuel oraz Kodi Smit-McPhee. Poniżej możecie zobaczyć nowy zwiastun produkcji.

Elvis - premiera filmu w polskich kinach 24 czerwca 2022 roku.