Star Wars: Andor - zwiastun serialu intryguje. Thriller szpiegowski w świecie Gwiezdnych Wojen

Star Wars: Andor rozgrywa się pięć lat przed wydarzeniami z filmu Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie i skupia się na rebelianckim szpiegu Cassianie Andorze i jego walce z Imperium. Według zapowiedzi serial ma być thrillerem szpiegowskim, czyli pokaże coś, czego w świecie Star Wars jeszcze nie widzieliśmy w takiej formie.

Podczas panelu twórcy potwierdzili, że pierwszy sezon liczący 12 odcinków jest nakręcony w całości. Potwierdzono też, że powstanie 2. sezon także liczący 12 odcinków. Jego historia ma rozgrywać się na przestrzeni 4 lat. Finałowa scena serialu ma zabrać widzów do wydarzeń z początku filmu Łotr 1, więc na tym zakończy się historia. Zdjęcia ruszą jesienią 2022 roku.

Wyjawiono, że Stellan Skarsgard wciela się w jednego z przywódców Rebelii. Według showrunnera jest on kluczową postacią serialu.

Aby gatunek został najlepiej przestawiony, zatrudniono do tego Tony'ego Gilroya, który najbardziej znany jest jako scenarzysta przygód Jasona Bourne'a. Jest on twórcą Star Wars: Andor, ale showrunnerem został Stephen Schiff, który pracował latami w ekipie hitu Zawód: Amerykanin, więc tak w klimacie szpiegowskim. Jednym ze współscenarzystów serialu jest Beau Willimon, który był odpowiedzialny za pierwsze cztery sezony House of Cards

W obsadzie serialu są także Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller oraz Genevieve O'Reilly jako Mon Mothma, przywódczyni Rebelii, którą wcześniej grała w Zemście Sithów. Na ekranie ma też pojawić się Forest Whitaker w roli radykalnego Sawa Gerrery.

Star Wars: Andor - premiera odbędzie się w 31 sierpnia 2022 roku na Disney+ i będzie składać się z dwóch odcinków. Ogłoszono ją podczas panelu na Star Wars Celebration 2022.