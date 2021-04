Emancipation - Apple wycofuje produkcję filmu o niewolnictwie ze stanu Georgia. Powodem prawo wyborcze

fot. materiały prasowe

Emancipation to nowy film platformy Apple TV+, do którego zdjęcia miały zostać nakręcone w stanie Georgia. Jednak nie zostaną. Powodem takiego stanu rzeczy jest nowe, restrykcyjne prawo wyborcze wprowadzone w Georgii. W oficjalnym oświadczeniu gwiazda projektu, Will Smith i reżyser filmu Antoine Fuqua, stwierdzili, że w tej chwili naród godzi się ze swoją historią i próbuje wyeliminować ślady instytucjonalnego rasizmu, aby osiągnąć prawdziwą rasową sprawiedliwość. Jednak w tym wypadku nie mogą z czystym sumieniem udzielać wsparcia ekonomicznego rządowi, który uchwala regresywne przepisy dotyczące głosowania, które mają na celu ograniczenie dostępu dla wyborców. Zdjęcia do produkcji zostaną najprawdopodobniej przeniesione do Luizjany.

Źródło: materiały prasowe

Emancipation to produkcja oparta na faktach. Smith wcieli się w Petera, niewolnika, który uciekł z plantacji w Luizjanie po tym, jak został prawie wychłostany na śmierć. Musiał przechytrzyć zimnokrwistych łowców i bezlitosne bagna Luizjany podczas męczącej podróży na północ. Tam wstąpił do armii Unii.