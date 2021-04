Tom Holland gwiazdą serialu The Crowded Room od Apple TV+

Netflix

Tom Holland, znany z roli Spider-Mana, zagra tu kogoś drastycznie odmiennego od Petera Parkera. Młody aktor wcieli się bowiem w rolę Billy’ego Milligana, pierwszą osobę, która została uniewinniona z powodu dysocjacyjnego zaburzenia osobowości, wcześniej znanego jako zespół osobowości mnogiej. Oskarżony o gwałty mężczyzna miał ich w sobie aż 24 i dzięki serialowi będziemy mogli poznać jego historię.

Pierwszy sezon będzie się składał z dziesięciu odcinków i został zainspirowany biografią Człowieka o 24 twarzach Daniela Keyesa. Tą sprawą również inspirował się M. Night Shyamalan tworząc Split. Produkcja ma być antologią, a każdy sezon będzie odkrywał przed nami historie kolejnych bohaterów, którzy zmagali się z zaburzeniami psychicznymi i musieli nauczyć się z nimi żyć.

Producentem wykonawczym, obok Toma Hollanda, ma być zdobywca Złotego Globu i Oscara Akiva Goldsman. Jest znany za scenariusze do Pięknego Umysłu czy Kodu da Vinci. Jest też współtwórcą serii Star Trek: Picard. Poza nimi tę rolę będą pełnić Alexandra Milchan z EMJAG Productions oraz Arnon Milchan, Yariv Milchan i Michael Schaefer z New Regency, które ostatnio zaczęło się bardziej angażować w serie telewizyjne. The Crowded Room będzie koprodukcją pomiędzy Apple Studios i New Regency. Goldsman napisze też scenariusz do serialu.