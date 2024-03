Embracer Group ma sprzedać Saber Interactive za 500 milionów dolarów. Razem z remakiem Star Wars: KOTOR

fot. materiały prasowe

Reklama

Remake Star Wars: Knights of the Old Republic zmaga się z wieloma problemami. Gra otrzymała pierwszy teaser w 2021 roku, a później słuch po niej zaginął. Od czasu do czasu do sieci trafiały niepokojące doniesienia na temat obecnego stanu projektu. Teraz zaś pojawiły się kolejne, które mogą dodatkowo skomplikować całą sprawę. Serwis Bloomberg poinformował bowiem, że Embracer Group ma zamiar sprzedać twórców remake'u, Saber Interactive. Zakupem studia za 500 milionów dolarów mają być zainteresowani prywatni inwestorzy.

Z artykułu opublikowanego na łamach Bloomberga dowiadujemy się również, że Saber Interactive ma kontynuować prace nad remakiem KOTOR po sfinalizowaniu transakcji.

Saber Interactive to amerykańska firma, którą założono w 2001 roku. Jej oddziały znajdują się między innymi w Rosji, Hiszpanii i Szwecji. W przeszłości studio pracowało m.in. nad takimi tytułami, jak Expeditions: A MudRunner Game, Evil Dead: The Game, World War Z, a także wieloma portami i remasterami - w tym Wiedźminem 3 na Nintendo Switch.