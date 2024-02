Heroes of Might and Magic III obchodzi 25. urodziny! AI pokazuje, jak mogłaby wyglądać współczesna wersja kultowej gry

fot. materiały prasowe

Heroes of Might & Magic III zadebiutowało 28 lutego 1999 roku. Choć od premiery tej odsłony upłynęło już 25 lat i od tego czasu doczekaliśmy się kilku kolejnych części, to właśnie "trójka" osiągnęła kultowy status i cieszy się wielkim zainteresowaniem ze strony graczy. Grę przygotowaną przez nieistniejący już zespół The 3DO Company pokochano za przystępność, niezwykle wciągającą rozgrywkę, tryb wieloosobowy oraz ogromną "regrywalność", dzięki czemu zabawa nie nudziła się nawet po wielu godzinach.

Wszystko to sprawia, że nawet dziś przy HOMM3 da się miło spędzić czas. Dla niektórych problemem może okazać się jednak oprawa, bo choć zastosowany przez twórców styl starzeje się godnie, to jednak zdecydowanie widać po nim upływ czasu. Nic więc dziwnego, że fani postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i wykorzystali sztuczną inteligencję, by stworzyć grafiki przedstawiające, jak mogłoby prezentować się Heroes of Might and Magic 3 w znacznie bardziej współczesnym wydaniu. Zobaczcie sami!

Heroes of Might and Magic 3 oczami sztucznej inteligencji

Poniższe grafiki pochodzą z facebookowej grupy HOMM3.

Heroes of Might and Magic 3 - grafiki AI

Co dalej z serią HOMM?

Ostatnią odsłoną serii było Might and Magic Heroes VII z 2015 roku. Od 9 lat seria jest w zawieszeniu i na ten moment nie wiadomo nic na temat jej dalszych losów. Prawa do marki są w rękach Ubisoftu.