Terminator: Survivors nową grą w popularnym uniwersum. Premiera jeszcze w tym roku

fot. Nacon

Firma Nacon zaprezentowała więcej informacji na temat survivalowego projektu w uniwersum Terminatora. Nadchodząca gra, znana wcześniej pod nazwą kodową Terminator: Survival Project, zatytułowana będzie Terminator: Survivors i zadebiutuje na Steam w ramach wczesnego dostępu 24 października tego roku. W późniejszym terminie planowana jest premiera także na konsolach. Za jej stworzenie odpowiada Nacon Studio Milan, które ma na koncie dwie wyścigowe produkcje: RiMS Racing i TT Isle of Man: Ride on the Edge 3.

Akcję Survivors osadzono po wydarzeniach z drugiego filmu. Gracze trafią do otwartego świata i będą starali się przetrwać solo lub w kooperacji z innymi osobami. Przeszkadzać im będą maszyny Skynetu, ograniczona liczba surowców oraz wiele innych zagrożeń.

Poniżej możecie zapoznać się ze zwiastunem nadchodzącej produkcji. Niestety to materiał CGI, więc nie zobaczycie w nim rozgrywki.

Terminator: Survivors - zwiastun gry