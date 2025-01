Gwiazda Emilii Pérez przeprasza. Film z 13 nominacjami do Oscara znów wzbudza kontrowersje

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Karla Sofía Gascón przeprosiła za pośrednictwem Netflixa za swoje posty w mediach społecznościowych, które opublikowała pół dekady temu. Wiele osób wierzy, że mogą kosztować ją wygraną na Oscarach – w końcu sam James Gunn niemal zaprzepaścił swoją karierę w podobny sposób.

Chcę zaadresować dyskusję na temat moich starych postów w mediach społecznościowych, które zraniły ludzi. Jako ktoś, kto jest częścią marginalizowanej społeczności, znam to cierpienie aż za dobrze i bardzo przepraszam tych, którym sprawiłam ból. Całe życie walczyłam o lepszy świat. Wierzę, że światło zawsze przezwycięży ciemność.

Artystka została nominowana w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa za występ w filmie Emilia Pérez. W sumie produkcja zdobyła aż trzynaście nominacji, czyli tyle samo, co zeszłoroczny hit Oppenheimer.

Karla Sofía Gascón - kontrowersje

Jak informuje Deadline, Karla Sofía Gascón w swoich postach komentowała między innymi w obraźliwy sposób zabójstwo George’a Floyda, które swego czasu poruszyło całe USA, a także miała wiele do powiedzenia na temat islamu i jego wyznawcach w Hiszpanii. Większość wpisów została już usunięta i nie były pisane po angielsku, jednak część internautów twierdzi również, że krytykowała wygrane takich artystów jak Daniel Kaluuya i Youn Yuh-jung na Oscarach jako „festiwal afro-koreański”.

ROZWIŃ ▼

Jeśli chodzi o wspomnianą w przeprosinach marginalizowaną społeczność, Karla Sofía Gascón jest pierwszą transpłciową aktorką, która zdobyła nominację do Oscara. Jest również pierwszą otwarcie transseksualną aktorką, nominowaną do Złotych Globów.

Emilia Pérez - kontrowersje

Warto również wspomnieć, że sama Emilia Pérez również wzbudza kontrowersje. Karla Sofía Gascón dołożyła po prostu kolejną cegiełkę do chwiejącej się budowli. Gdy film zdobył aż 13 nominacji do Oscara, wiele osób nie mogło w to uwierzyć, ponieważ ich zdaniem daleko mu do arcydzieła. Widzowie i recenzenci krytykowali między innymi słabe przedstawienie społeczności transpłciowej i „nieautentyczny” – a wręcz obraźliwy – portret meksykańskiej kultury i działalności kartelu. Z kolei numery muzyczne z filmu stały się memem w mediach społecznościowych. Warto jednak zauważyć, że wciąż produkcja budzi wiele zachwytów i ma masę zwolenników. Dawno więc nie powstał film, który budziłby aż tak skrajne reakcje.