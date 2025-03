Gwiazda Reachera wskazała kandydata na idealnego Batmana. Zgadzacie się?

fot. Prime Video

Co Alan Ritchson wniósłby do roli Mrocznego Rycerza? „Przede wszystkim swoją etykę pracy, research, panowanie nad postacią” – wyjaśnił Roberto Montesinos. Jako przykład podał sytuację, w której Reacher wchodzi do pokoju, a na papierze jego przemyślenia zajmują trzy strony. Aktor nie mógł jednak powiedzieć ich na głos. Alan Ritchson przekazał je jednak za pomocą swojej twarzy, a szczególnie oczu. Powiedział kiedyś Montesinosowi: „Każdy ruch twojego oka wskazuje widzom nową myśl”.

Alan Ritchson byłby idealnym Batmanem?

Więc byłby genialnym Batmanem – podsumował Roberto Montesinos. – Dlaczego Tom Cruise wybrał Reachera? Ponieważ był tak dobrze napisany i tak złożony w bezruchu. W tym sensie Batman jest do niego podobny. Jest stoicki i nosi maskę. Myślę, że [Alan Ritchson] byłby najlepszym Batmanem, jakiego kiedykolwiek mieliśmy. Trafiło nam się kilku dobrych, ale myślę, że jego byłby najlepszy.

Zgadzacie się z jego opinią? Trzeba przyznać, że nazwisko Alana Ritchsona jest wśród tych, które najczęściej typuje się na Mrocznego Rycerza w DCU, obok Jensena Acklesa. Wiele osób chciałoby również, by Robert Pattison powtórzył swoją rolę z Batmana Matta Reevesa, choć na to są raczej nikłe szanse, bo mogłoby to skomplikować rozróżnienie dwóch różnych ekranowych uniwersów.