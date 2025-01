Lobo w Supergirl: Wiemy, jak dużą rolę odegra

fot. DC Comics

W grudniu 2024 roku oficjalnie ogłoszono, że Jason Momoa zagra Lobo w uniwersum DCU. To oznacza, że nigdy już nie zobaczymy go w roli Aquamana. Ma zadebiutować jako antybohater w filmie Supergirl: Woman of Tomorrow.

Jason Momoa jako Lobo

Według nowej plotki Jason Momoa ma pracować na planie przez kilka tygodni, więc nie jest to mała rola, ale wbrew niektórym spekulacjom nie można nazwać go drugą główną postacią tej historii. Projekt jest oparty na komiksie pod tym samym tytułem autorstwa Toma Kinga, w którym Lobo odgrywa istotną rolę.

Przez lata próbowano wielokrotnie przenieść Lobo na kinowe ekrany. Podejmowali się tego między innymi Guy Ritchie, Brad Peyton oraz Michael Bay, ale nigdy nie udało się doprowadzić do realizacji projektu. Dla aktora jest to spełnienie marzeń, bo od wielu lat często podkreślał, że jest wielkim fanem tej postaci i bardzo marzy o tym, by go zagrać. Lata temu opowiadał też, że nie krył rozczarowania, gdy dostał rolę Aquamana, ponieważ myślał, że będzie to Lobo.

Zgodnie z zasadą Jamesa Gunna i Petera Safrana, aktorzy nie będą grać dwóch ról w uniwersum, więc ta wersja Aquamana odchodzi w zapomnienie i nie będzie częścią DCU.

Za reżyserię Supergirl odpowiada Craig Gillespie (Cruella), a autorką scenariusza jest Ana Nogueira. Prace na planie mają ruszyć już niebawem.

Supergirl: Woman of Tomorrow - premiera 26 czerwca 2026 roku.